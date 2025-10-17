Meteo: perturbazione atlantica sull’Italia da Lunedì 20 Ottobre, ecco dove colpirà il maltempo

L’inizio della prossima settimana segnerà un nuovo e deciso cambiamento del tempo sul nostro Paese. Dopo un weekend nel complesso tranquillo, ad eccezione di qualche pioggia attesa al Sud, l’autunno tornerà a farsi sentire con il passaggio di una estesa perturbazione atlantica. Questa riporterà piogge e temporali sul Centro-Nord Italia, che ha vissuto negli ultimi giorni una fase stabile e relativamente mite.

Maltempo al Nord Lunedì 20

A partire da lunedì 20 ottobre, le prime precipitazioni raggiungeranno il Nord-Ovest, per poi estendersi nel corso della giornata verso il Nord-Est e parte delle regioni centrali. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, specie su Liguria, basso Piemonte ed Emilia occidentale, dove non si escludono rovesci persistenti e accumuli di pioggia abbondanti. Le temperature caleranno di qualche grado su gran parte del Nord, mentre i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali.

Instabilità verso il Centro-Sud nei giorni successivi

Tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la perturbazione avanzerà gradualmente verso il Centro-Sud, determinando un peggioramento più marcato lungo le regioni tirreniche. Toscana, Lazio e Campania saranno le aree più esposte al maltempo, con temporali localmente forti, piogge abbondanti e possibili raffiche di vento. Non mancheranno fenomeni anche sul resto delle regioni centro-meridionali, generalmente più intermittenti e deboli.

Il clima si manterrà piuttosto fresco, con temperature in calo, più evidente al Nord a inizio settimana e successivamente sui settori tirrenici con l’arrivo del maltempo.

Nei prossimi aggiornamenti, avvicinandoci all’evento, sarà possibile definire con maggiore precisione l’intensità delle piogge e le aree più a rischio di fenomeni intensi, ma la tendenza è ormai chiara: da lunedì l’Italia tornerà a fare i conti con il maltempo.