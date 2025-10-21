Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.5 a Montalto Uffugo (CS) nella regione Calabria, dati in tempo reale

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata alle ore 15:14:06 del 21 ottobre 2025 in Calabria, con epicentro localizzato nei pressi di Montalto Uffugo (CS). Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 8.7 km.
In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita lievemente dalla popolazione, in particolar modo nella zona epicentrale, ovvero nell’area a nord di Cosenza.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.