Forte terremoto in Costa Rica: scossa di magnitudo 6.1 con epicentro a Quepos, panico ma solo lievi danni

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito nella tarda serata di martedì 21 ottobre la Costa Rica, con epicentro localizzato circa 2 km a sud di Quepos, località costiera sul Pacifico e a circa 59 km a sud della capitale San José. Il sisma, registrato alle 21:57 ora locale, è stato chiaramente avvertito in gran parte del Paese, in particolare lungo la costa occidentale e nel primo entroterra, provocando momenti di forte apprensione tra la popolazione.

Secondo quanto riportato dalla Red Sismológica Nacional dell’Università del Costa Rica, la scossa è stata superficiale e per questo motivo percepita in modo intenso. A Quepos, l’area più prossima all’epicentro, “la gente è entrata nel panico”, ha dichiarato Patricia Bolaños, sindaca del comune, al quotidiano La Nación. In molti si sono precipitati per le strade lasciando temporaneamente la propria abitazione.

Al momento non si registrano feriti né danni strutturali gravi, ma si segnalano lievi conseguenze come caduta di calcinacci, oggetti rovesciati all’interno di negozi e abitazioni, oltre ad alcune interruzioni di corrente elettrica in diversi settori, tra cui Cerros, Matapalo e Jardines del Río.

Le squadre dell’Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sono al lavoro per ripristinare il servizio elettrico e verificare eventuali situazioni di rischio dovute alla caduta di cavi e materiali.

In generale, lo scuotimento è stato percepito in quasi tutto il Paese, ma la situazione appare sotto controllo. Le autorità locali invitano la popolazione alla calma e a seguire le indicazioni ufficiali, mentre proseguono le verifiche su eventuali danni minori e repliche sismiche nelle ore successive.