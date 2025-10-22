Maltempo in arrivo e allerta arancione: SCUOLE CHIUSE domani giovedì 23 ottobre, ecco l’elenco dei COMUNI

Una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire l’Italia nelle prossime ore. Il transito di un intenso sistema depressionario di origine nord-atlantica porterà nella giornata di giovedì 23 ottobre condizioni di marcata instabilità, con piogge diffuse, temporali anche di forte intensità e venti sostenuti su gran parte del Paese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, fra le aree più colpite ci saranno la Liguria e la Toscana, dove la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico, temporali e venti forti. L’avviso riguarda in particolare la Liguria di centro-levante e la Toscana settentrionale, zone già messe a dura prova nelle scorse settimane da episodi di forte maltempo.

Alla luce di questa situazione, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre.

📍 Liguria

In provincia della Spezia, saranno chiuse tutte le scuole superiori.

Altri Comuni liguri che hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici:

La Spezia

Bargagli (GE)

Campomorone (GE)

Casarza Ligure (GE)

Castiglione Chiavarese (GE)

Chiavari (GE)

Cogoleto (GE)

Davagna (GE)

Lavagna (GE)

Santa Margherita Ligure (GE)

Sestri Levante (GE)

Sori (GE)

Sarzana (SP)

Sesta Godano (SP)

📍 Toscana

In provincia di Massa-Carrara, scuole chiuse a:

Fivizzano

Carrara

In provincia di Livorno, chiusura prevista anche a:

Collesalvetti

Le autorità locali invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione alle comunicazioni ufficiali delle amministrazioni comunali e della Protezione Civile.

L’articolo è in aggiornamento: nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altri Comuni e regioni all’elenco delle aree interessate da provvedimenti di chiusura.

(Aggiornamento ore 15:30)