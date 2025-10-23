Tempesta di foehn in Piemonte: venti fino a 150 km/h sulle aree alpine

Ventilazione in forte rinforzo in queste ore sul Piemonte, in particolar modo sulla fascia alpina, dove è in atto una vera e propria tempesta di foehn che proseguirà per tutta la serata, persistendo fino alla prima parte di domani Venerdì 24 Ottobre.

Previste raffiche importanti, superiori ai 100 km/h e fino intorno ai 150 km/h nelle aree montuose, in particolare nelle zone vallive.

A segnalare l’evolversi della delicata situazione meteo sul Piemonte e sul torinese è Andrea Vuolo, meteorologo del Tg3 Piemonte: «Dopo le precipitazioni che hanno interessato gran parte del Piemonte nella mattinata di oggi, talora intense soltanto sulle valli alpine interne, il fronte freddo legato alla perturbazione sta ormai approcciando le Alpi occidentali». Si tratta di una tipica configurazione autunnale che entro poche ore porterà un intenso e diffuso episodio di “vento di caduta” dalle Alpi sulla nostra regione (foehn o favonio), anche violento sui settori montuosi. «Sarà infatti da attendersi una tempesta di foehn su gran parte delle Alpi piemontesi che persisterà per oltre 24 ore, segnatamente tra il Monviso e il Monte Rosa fin sugli sbocchi vallivi, con raffiche che potrebbero raggiungere temporaneamente intensità fino ad oltre 130-150 km/h sulle alte valli e sui crinali di confine con la Francia, 70-100 km/h tra le basse valli e le aree pedemontane di Saluzzese, Susa, Lanzo ed Eporediese e fino ad oltre 50 km/h anche su pianure e colline di Biellese, Canavese, Torinese, Astigiano e Cuneese.

La tempesta di foehn caratterizzerà le basse quote per tutto il periodo compreso tra il pomeriggio-sera di giovedì e la mattinata di venerdì, per poi attenuarsi sulle aree di pianure e collina ma insistendo invece sulle medio-alte valli alpine fino almeno a sabato, con un sensibile calo delle temperature».