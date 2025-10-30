Maltempo in Toscana: frane e forti disagi nel pistoiese

Forti piogge e temporali stanno martoriando la Toscana nella giornata odierna creando non pochi disagi. Fra le province più colpite figurano quelle di Livorno (colpita soprattutto in mattinata) e le province settentrionali, quali Massa e Carrara, Pistoia, Lucca, Prato, Pisa.

Particolarmente colpito il pistoiese dove nelle ultime ore la situazione è diventata critica in varie zone, con allagamenti di strade, sottopassi e alcune abitazioni e garage. I problemi più gravi a Buggiano e a Montecatini dove, in due distinti interventi, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare due persone rimaste intrappolate nelle proprie auto a loro volta bloccate dall’acqua.

Autolinee Toscane ha informato che, a causa del maltempo, si sono registrate varie frane, soprattutto in Appennino, con disagi alla circolazione. Nella prima mattinata si sono verificate due frane che hanno interrotto il servizio a Pracchia e a Popiglio. Nel primo pomeriggio, a causa dell’allagamento di alcuni sottopassi, tutte le corse scolastiche in servizio in tutta la provincia pistoiese hanno subito forti rallentamenti e ritardi. Per lo stesso motivo un bus che faceva servizio sulla linea 78s a Bottegone si è dovuto fermare ed è rimasto bloccato, senza passeggeri a bordo, per l’impossibilità di proseguire in una strada allagata. Infine una frana a Porretta, a Casa Cardella, avvenuta sempre nel primo pomeriggio, ha costretto la linea 56 a non effettuare le fermate al centro di Porretta.