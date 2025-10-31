Fulmine incendia capannone agricolo: ferite due persone, morti degli animali

Nell’ondata di maltempo che oggi sta colpendo con particolare intensità la Calabria, si è registrato un grave episodio a Germaneto, nella zona sud-ovest del Comune di Catanzaro, dove un incendio ha coinvolto un capannone agricolo. Il rogo sarebbe stato innescato molto probabilmente da un fulmine che ha colpito la struttura durante uno dei numerosi temporali che stanno interessando l’area.

Sul posto sono intervenute nella mattinata almeno dieci unità dei Vigili del Fuoco, supportate da tre automezzi operativi e da autobotti per garantire il rifornimento idrico continuo.

Due persone presenti al momento dell’incendio hanno riportato ustioni di lieve entità e sono state assistite dal personale sanitario del Suem 118 intervenuto sul luogo. All’interno del capannone erano custodite attrezzature agricole e diversi animali, alcuni dei quali purtroppo non è sopravvissuta alle fiamme.

Le autorità locali stanno effettuando i rilievi per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e valutare l’entità dei danni, che si preannunciano ingenti.