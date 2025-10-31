Maltempo in Calabria: situazione critica nel catanzarese, Cropani Marina sott’acqua per un violento nubifragio

Forti piogge e temporali persistenti stanno colpendo da ore la fascia ionica della Calabria, causando disagi e criticità diffuse, in particolare nella provincia di Catanzaro. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione, che ha spinto numerosi comuni — incluso il capoluogo — a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, in via precauzionale.

Le precipitazioni, localmente intense e accompagnate da forti raffiche di vento, stanno provocando allagamenti, smottamenti e difficoltà alla circolazione.

Situazione particolarmente critica a Cropani Marina, dove l’esondazione del torrente Umbro ha causato gravi allagamenti e pesanti disagi. Un tratto della Statale 106 Jonica è stato bloccato al traffico a causa dell’allagamento della sede stradale e dell’accumulo di fango e detriti trascinati dalle forti piogge, rendendo impossibile la circolazione in sicurezza.

Problemi anche a Botricello, dove la rete fognaria è andata in tilt in diversi punti del centro abitato. L’acqua ha invaso strade, abitazioni e locali commerciali, costringendo molti residenti a ricorrere a pompe idrovore e a interventi di emergenza.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono al lavoro ininterrottamente per liberare le aree allagate e garantire assistenza alla popolazione.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo, che resteranno instabili anche nelle prossime ore, con la possibilità di nuovi temporali intensi lungo i settori ionici.