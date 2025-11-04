Meteo: ciclone verso il Centro-Sud fra Venerdì e Domenica, piogge e temporali diffusi

Dopo alcuni giorni di stabilità atmosferica e di tempo in prevalenza soleggiato, lo scenario meteo sull’Italia è destinato a cambiare nuovamente con l’arrivo del fine settimana. L’alta pressione, che continuerà a garantire condizioni tranquille e stabili fino a giovedì 6 novembre, lascerà infatti spazio a un vortice ciclonico in rapido avvicinamento da ovest, pronto a riportare piogge e temporali su buona parte del Paese.

A partire da venerdì 7 novembre, questa bassa pressione si avvicinerà al Mediterraneo centrale raggiungendo nel corso della giornata la Sardegna. Le prime precipitazioni interesseranno le due isole maggiori, ma sarà soprattutto la Sicilia, tra il pomeriggio e la sera, a dover fare i conti con i fenomeni più intensi. L’energia fornita dai mari ancora miti potrebbe infatti favorire lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate.

Nella giornata di sabato 8 novembre, il maltempo si estenderà verso il Sud peninsulare, dove le attuali proiezioni modellistiche mostrano una giornata spiccatamente instabile o perturbata. Le piogge più diffuse sono attese su Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, ma anche il Centro Italia dovrà fare i conti con nuvolosità estesa e precipitazioni intermittenti, in particolare lungo le coste laziali e in Abruzzo.

Scenario completamente diverso al Nord, dove continuerà a dominare l’alta pressione: il tempo si manterrà asciutto e soleggiato, con temperature fresche al mattino ma abbastanza gradevoli nelle ore centrali.

La situazione non migliorerà nemmeno domenica 9 novembre, quando un’ampia struttura ciclonica continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, alimentando piogge e temporali diffusi al Centro-Sud, in particolare sulle isole maggiori e sul Sud peninsulare. Solo il Nord Italia e la Toscana potranno contare sul bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Si tratta di un peggioramento che potrebbe assumere caratteri di rilievo, specie nelle aree più vulnerabili sotto il profilo idrogeologico. Sarà quindi importante seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici, che forniranno maggiori dettagli sull’evoluzione di questa nuova ondata di maltempo autunnale, potenzialmente intensa in diverse zone del Paese.