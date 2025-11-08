Maltempo in arrivo al Sud Domenica 9 Novembre: avviso per forti temporali dall’Aeronautica Militare

Un nuovo impulso instabile di origine mediterranea raggiungerà nelle prossime ore le regioni meridionali, determinando un marcato peggioramento del tempo nella giornata di domenica 9 novembre 2025. Le prime piogge e rovesci interesseranno prima la Sicilia, per poi risalire rapidamente verso le aree ioniche e la Puglia nel corso del pomeriggio.

Secondo le previsioni, il fronte sarà accompagnato da rovesci diffusi, temporali anche di forte intensità e locali grandinate, con raffiche di vento sostenute e un generale calo delle temperature.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, sottolineando la potenziale severità del peggioramento. Nel comunicato ufficiale diffuso alle ore 12:00 UTC del 8 novembre si legge:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI

Emessa alle ore 12:00 UTC del 08/11/25

Per la giornata di domenica 09 novembre 2025 si prevedono temporali intensi e abbondanti, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento:

– fino al mattino sulla Sicilia centro-occidentale;

– per tutta la mattinata sulla Calabria ionica;

– dal pomeriggio sulla Puglia.

C.N.M.C.A.

