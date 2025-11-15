Forti temporali in Liguria: frane, allagamenti e strade chiuse

Forte temporale in mattinata sull’imperiese, ingenti allagamenti

Una nuova fase di intensa instabilità a carattere temporalesco sta interessando la Liguria, con fenomeni particolarmente marcati lungo il settore centrale e di Ponente. L’Imperiese risulta l’area maggiormente colpita: nelle prime ore del mattino un violento nucleo temporalesco si è abbattuto sulla zona, accompagnato da piogge torrenziali e anche grandine di piccole/medie dimensioni.

Fin dalle prime luci dell’alba i temporali hanno provocato accumuli d’acqua significativi, trasformando alcune strade in veri e propri fiumiciattoli. A Vallecrosia le precipitazioni abbondanti hanno rapidamente allagato le vie cittadine, rendendo difficoltosi gli spostamenti e generando disagi alla circolazione. Situazione simile anche nel centro di Bordighera, dove la centrale via Vittorio Emanuele è stata completamente invasa dall’acqua, costringendo residenti e commercianti a fare i conti con l’improvviso allagamento.

Oltre alle piogge intense, non sono mancate grandinate anche di una certa consistenza: i cittadini di Ventimiglia, Vallecrosia e Sanremo si sono svegliati con il ticchettio dei chicchi di ghiaccio sui tetti e sui parabrezza delle auto.

Situazione critica anche nel Genovese, frane e allagamenti

Il maltempo non ha risparmiato il settore centrale della regione. Durante la notte un forte temporale stazionario ha colpito duramente il Ponente genovese e la Valpolcevera, con precipitazioni persistenti e localmente molto intense. All’alba si è verificata una frana che ha interrotto l’Aurelia all’altezza di Vesima, causando disagi significativi alla viabilità. Numerosi anche gli allagamenti tra Val Polcevera e Sampierdarena, con diversi sottopassi chiusi per sicurezza a causa dei livelli d’acqua troppo elevati.

La situazione resta ancora instabile e, nelle prossime ore, ulteriori rovesci e temporali potrebbero interessare nuovamente la regione. Si ricorda che è in vigore fino alle 18:00 un’allerta gialla. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a seguire gli aggiornamenti meteo e le comunicazioni della Protezione Civile, dato il rischio di ulteriori allagamenti e criticità idrogeologiche.