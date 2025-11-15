Grossa tromba marina impatta sulla costa genovese: segnalati dei danni a Crevari [VIDEO]

La Liguria è oggi al centro della cronaca a causa di un’ondata di maltempo particolarmente intensa, che sta colpendo soprattutto il settore centro-occidentale della regione, causando vari disagi e criticità.

Nella tarda mattinata una tromba marina si è formata al largo e ha rapidamente guadagnato intensità avvicinandosi alla costa tra Crevari e Arenzano, a ovest del capoluogo. Il vortice ha raggiunto la terraferma per poi dissolversi in fretta. Nonostante la durata relativamente breve, sono stati segnalati alcuni danni sul tratto di litorale impattato, soprattutto a strutture leggere e arredi esterni, mentre non risultano al momento feriti.

Parallelamente, la città di Genova sta affrontando ore di disagi a causa di un temporale autorigenerante che insiste sul capoluogo dalla mattinata. La cella temporalesca, particolarmente organizzata e persistente, continua a rinnovarsi su sé stessa, scaricando ingenti quantità di pioggia nelle stesse aree. In alcune zone della città gli accumuli pluviometrici si avvicinano ai 200 millimetri, con conseguenti allagamenti, difficoltà nella circolazione e interventi in corso da parte dei vigili del fuoco.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche era stato annunciato, ma l’intensità dei fenomeni sta anche superando le attese in diverse zone. La Protezione Civile invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari, poiché le prossime ore potrebbero vedere il persistere dei rovesci e ulteriori criticità sul territorio. Inoltre, dopo una tregua attesa nella notte, la giornata di domani, Domenica 16, porterà un nuovo intenso peggioramento, motivo per cui è stata emessa un’allerta arancione su tutta Liguria.