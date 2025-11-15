Maltempo in Liguria: crolla un muraglione a Genova, zona Pegli. Automobili danneggiate.

Il maltempo non molla la presa in Liguria e continua a creare criticità. Nel primo pomeriggio di oggi, un muraglione è crollato nel quartiere di Pegli, a Genova, dopo le forti precipitazioni delle ultime ore. L’incidente si è verificato precisamente in via Nicoloso da Recco, sull’area interna e più elevata di Pegli. Al momento non si segnalano persone ferite e non risultano persone evacuate.

Il cedimento ha però travolto alcune auto sulla strada, presumibilmente parcheggiate. Si tratta del muraglione di contenimento di un giardino privato. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e le squadre della Protezione civile comunale.

Il crollo ha tranciato anche tubi del gas e cavi elettrici, per questo la distribuzione di entrambi i servizi è stata interrotta. Alcuni residenti hanno segnalato un forte odore di gas.