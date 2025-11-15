Violenta tromba marina colpisce Genova: danni ingenti sul lungomare di Pegli, un furgone ribaltato. Le immagini.

La situazione in Liguria continua a peggiorare con il passare delle ore. Il maltempo che sta flagellando la regione da questa notte ha colpito con particolare violenza il Genovese, dove si registra la maggior parte dei danni e delle criticità. Piogge torrenziali e forti raffiche di vento stanno mettendo a dura prova il territorio, provocando una lunga serie di allagamenti, smottamenti e disagi alla viabilità.

A peggiorare il quadro, ci si è messa anche una tromba marina che, nel primo pomeriggio, ha raggiunto la terraferma impattando con violenza la fascia costiera tra Voltri e Sestri Ponente. Il vortice ha attraversato la linea di costa generando danni significativi sul litorale del Ponente cittadino.

In particolare, la tromba d’aria ha colpito inizialmente la zona portuale di Pra’, dove sono stati segnalati container sollevati e alcune strutture danneggiate. Successivamente il fenomeno ha raggiunto il lungomare di Pegli, dove in pochi istanti si è scatenato il panico. Numerosi alberi e piante sono stati sradicati, i vetri di alcuni edifici si sono frantumati e si sono registrate cadute di calcinacci dalle facciate dei palazzi. Tra le immagini più impressionanti compare un furgoncino ribaltato, probabilmente finito nella traiettoria del vortice d’aria nel momento di massima intensità. Nonostante la violenza del fenomeno, quasi per miracolo, non si registrano feriti.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite e per stimare l’entità esatta dei danni. Al momento è in atto un miglioramento delle condizioni meteo, ma si tratta solo di una tregua: da domani ritorneranno piogge e temporali anche intensi sulla regione.

Di seguito le immagini dei danni provocati dalla tromba marina e dal maltempo che ha colpito il Genovese.