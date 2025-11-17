Home > Meteo News > Maltempo Friuli: crollo abitazione a Brazzano di Cormons, dispersi un giovane e una donna anziana

Maltempo Friuli: crollo abitazione a Brazzano di Cormons, dispersi un giovane e una donna anziana

17 Novembre 2025, ore 10:19
A cura di Francesco Ladisa
maltempo friuli

“Nel crollo di un’abitazione a Brazzano di Cormons ci sono attualmente due dispersi: un giovane di 35 anni e una donna anziana. Secondo quanto mi hanno riferito le forze dell’ordine, l’uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna che era rimasta imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare. Le ricerche stanno proseguendo in maniera incessante”.

Queste le dichiarazioni all’ANSA del prefetto di Gorizia, Ester Fedullo. “Abbiamo sgomberato l’intera zona – ha aggiunto – e i soccorritori si stanno occupando di risolvere gli allagamenti che hanno interessato l’area. Ho convocato alle 10 un Centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura per fare il punto della situazione”.

Continua a leggere su InMeteo.net