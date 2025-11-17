Maltempo Friuli: crollo abitazione a Brazzano di Cormons, dispersi un giovane e una donna anziana

“Nel crollo di un’abitazione a Brazzano di Cormons ci sono attualmente due dispersi: un giovane di 35 anni e una donna anziana. Secondo quanto mi hanno riferito le forze dell’ordine, l’uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna che era rimasta imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare. Le ricerche stanno proseguendo in maniera incessante”.

Queste le dichiarazioni all’ANSA del prefetto di Gorizia, Ester Fedullo. “Abbiamo sgomberato l’intera zona – ha aggiunto – e i soccorritori si stanno occupando di risolvere gli allagamenti che hanno interessato l’area. Ho convocato alle 10 un Centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura per fare il punto della situazione”.