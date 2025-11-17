Violento fronte temporalesco colpisce il Friuli Venezia Giulia nella notte: frane, allagamenti e 2 dispersi

Il Friuli Venezia Giulia vive un risveglio drammatico dopo il passaggio di un violento fronte temporalesco che nella notte e nelle prime ore del mattino ha investito gran parte del territorio regionale con precipitazioni estremamente intense. In pochissimo tempo sono stati registrati accumuli impressionanti, con picchi fino a 250 mm di pioggia, valori capaci di generare gravi criticità e mettere in ginocchio diverse aree.

La situazione più grave arriva da Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, dove in via San Giorgio una casa è improvvisamente crollata, travolgendo le persone che si trovavano all’interno. Al momento risultano due dispersi, mentre numerose squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente tra le macerie nel tentativo di individuarli. Le operazioni sono rese estremamente difficili dalla pioggia continua e dal terreno instabile che costringe i soccorritori a muoversi con particolare cautela.

Situazione molto critica anche nell’area udinese, dove si registrano allagamenti estesi in particolare tra Palmanova, San Vito al Torre e Trivignano Udinese. La frazione di Sottoselva, nel comune di Palmanova, risulta completamente sommersa: le strade sono state trasformate in veri e propri canali d’acqua e molte abitazioni hanno subito infiltrazioni e danni, con famiglie costrette a trascorrere la notte in condizioni estremamente difficili.

Pesanti i disagi anche all’ospedale di Palmanova, dove gli scantinati sono finiti sott’acqua per circa mezzo metro. Il personale sanitario ha lavorato a lungo per mettere in sicurezza i locali e proteggere le attrezzature più delicate.

Intanto i Vigili del Fuoco hanno già superato i 200 interventi, un numero in costante aumento, segno delle criticità ancora pienamente in corso. Le squadre stanno rispondendo senza sosta alle richieste dei cittadini, tra allagamenti, frane, smottamenti e verifiche strutturali su edifici danneggiati. Il quadro rimane estremamente delicato, con il maltempo che continua a insistere su alcune zone e con i terreni ormai saturi che accrescono il rischio di nuovi cedimenti.