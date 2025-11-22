Freddo e neve sull’Italia: fino a mezzo metro sull’Appennino romagnolo

Come preannunciato nei giorni scorsi, il vortice depressionario giunto dal Nord Europa sta portando sull’Italia un’ondata di maltempo dal pieno sapore invernale. L’ingresso di aria più fredda ha ulteriormente alimentato la circolazione ciclonica sul Mediterraneo, favorendo precipitazioni diffuse e un deciso calo delle temperature, con neve che è tornata a imbiancare vaste porzioni del Paese.

Dopo le nevicate di ieri e della notte, che al Nord sono riuscite a spingersi localmente fino in pianura sul settore centro-occidentale, la fase più intensa del peggioramento sta ora interessando soprattutto l’Appennino. In queste ore si registrano nevicate, anche abbondanti, da quote di alta collina e prima montagna, con accumuli significativi che continuano ad aumentare.

I settori maggiormente coinvolti risultano Appennino tosco-emiliano, Appennino romagnolo, Umbria e Marche (in particolare il settore settentrionale). Proprio lungo il crinale romagnolo l’episodio si sta rivelando particolarmente rilevante: tra Riminese, Forlivese, Cesenate e Ravennate si segnalano 20–30 cm di neve fresca già dai 600–700 metri, mentre a quote montane più elevate, specie nel riminese, si registrano locali picchi fino al mezzo metro. Inevitabili alcune criticità alla viabilità, con rallentamenti, difficoltà negli spostamenti e interventi dei mezzi spartineve in diverse aree.

In pianura, invece, domina la pioggia, spesso persistente e localmente intensa. Un apporto idrico comunque prezioso per le riserve, dopo un autunno caratterizzato da fasi irregolari di precipitazioni e alcune aree che necessitavano ancora di un recupero pluviometrico.

Il vortice depressionario continuerà a condizionare il tempo ancora nelle prossime ore, mantenendo l’Italia in una fase pienamente invernale. Sarà necessario prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle comunicazioni sulla viabilità, soprattutto nelle zone appenniniche più colpite dalle nevicate abbondanti.