Maltempo in Puglia: un tornado si abbatte su San Pietro in Bevagna (Manduria), segnalati danni

Un intenso temporale, sviluppatosi nel pomeriggio poco prima del tramonto, ha colpito con forza il tarantino ionico, in particolare la zona di San Pietro in Bevagna, località marina del comune di Manduria. Il temporale, di probabile natura supercellulare, ha originato una tromba d’aria (o tornado) di notevoli dimensioni, formatasi inizialmente sul mare e poi rapidamente spintasi verso la costa. Il vortice ha raggiunto il litorale attraversando parte dell’abitato e provocando danni localizzati ma evidenti, in particolare in un’area prevalentemente agricola.

Secondo le prime ricognizioni, la tromba d’aria ha sradicato alberi e piante, danneggiato alcune strutture presenti nella zona e abbattuto alcuni muretti lungo il percorso. Alcuni residenti hanno riferito di aver visto il cono scuro avanzare rapidamente dal mare, accompagnato da raffiche di vento molto forti e pioggia intensa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia Locale e Protezione Civile, impegnati nelle verifiche di sicurezza e nella rimozione dei detriti dalle aree più colpite. Al momento, la stima precisa dei danni è ancora in corso, ma fortunatamente non si registrano feriti.