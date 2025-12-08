Home > Previsioni Meteo > Meteo a medio termine > Alta pressione dominante: settimana stabile ma con nebbie e nubi basse in aumento

Alta pressione dominante: settimana stabile ma con nebbie e nubi basse in aumento

8 Dicembre 2025, ore 15:29
A cura di Francesco Ladisa
meteo alta pressione

La settimana in arrivo sarà contrassegnata da un consolidamento deciso dell’Alta Pressione sul bacino del Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti confermano un quadro ormai piuttosto chiaro: l’anticiclone manterrà il controllo per più giorni, garantendo una fase stabile prolungata, anche più di quanto si prevedesse inizialmente.

Lo scenario prevalente sarà quello di giornate con cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto sul Centro-Sud e sui rilievi. Tuttavia, non mancheranno insidie tipiche della stagione invernale sotto anticiclone: nebbie fitte e persistenti, specie tra notte e primo mattino, interesseranno diffusamente la Pianura Padana, ma nubi basse e locali banchi di nebbia potranno presentarsi a tratti anche sul Centro-Sud, in particolare Toscana, Marche, vallate appenniniche e medio-basso Adriatico. In queste zone il sole dovrà un po’ “lottare” per farsi vedere, spesso schermato da strati umidi più o meno duraturi.

Soprattutto nel corso della seconda parte della settimana, con il progressivo “invecchiamento” dell’anticiclone, nebbie e nubi basse tenderanno ad aumentare, diventando più frequenti e persistenti. La scarsa circolazione d’aria favorirà inoltre un aumento dell’inquinamento, in particolare nelle grandi città della Pianura Padana, dove l’accumulo di polveri e sostanze inquinanti sarà più evidente.

Dal punto di vista termico, ci attendono valori leggermente sopra media: si potranno raggiungere 15-16°C al Centro-Sud, localmente anche qualcosa in più sulle isole maggiori. La mitezza sarà però più evidente in quota, su colline e monti, dove l’inversione termica tipica dell’Alta Pressione renderà l’aria più mite rispetto alle pianure intrappolate da umidità e nebbie.

Questo, in sintesi, il quadro atteso per gran parte della settimana. Un possibile cedimento dell’Alta Pressione potrebbe arrivare soltanto nella settimana successiva, dopo il 15-16 dicembre, ma la distanza temporale richiede cautela: serviranno ulteriori aggiornamenti per confermare questa ipotesi.

