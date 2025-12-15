Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4 nel Mar Ionio Meridionale, a largo della Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 si è verificata alle ore 10:11:22 del 15 dicembre 2025 con epicentro localizzato nel Mar Ionio Meridionale, a largo della Sicilia. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 31.6 km.
La scossa potrebbe essere stata percepita in maniera lieve nell’area sud-orientale della Sicilia, senza causare naturalmente alcun danno.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.