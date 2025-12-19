Forte maltempo sull’Isola d’Elba: nubifragio causa allagamenti e frane

Forti piogge hanno colpito l’Isola d’Elba nella prima parte della mattinata di oggi, 19 Dicembre. Problemi si sono verificati soprattutto sulla parte centro-orientale dell’isola, dove sono caduti quasi 80 mm di pioggia in poche ore.

Fra i principali disagi, al momento la strada provinciale 32 del Volterraio è chiusa per una frana; la strada provinciale 26 è chiusa nella zona di Mola, per allagamento, mentre nella zona di Bagnaia un masso è caduto sulla carreggiata ed il transito è consentito su una sola corsia. Anche sulla strada provinciale 24, bivio Boni-Procchio, è segnalata una frana nel tratto tra Madonna del Rosario e la discoteca: sul posto sta intervenendo l’impresa incaricata e il transito è consentito su carreggiata ristretta.

Fino alle 20 di oggi, salvo ulteriori aggiornamenti, è in vigore l’allerta con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale, emanato dalla Protezione civile regionale.