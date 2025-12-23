Vigilia di Natale burrascosa: l’avviso dell’Aeronautica per piogge, temporali e forti nevicate

La vigilia di Natale si preannuncia all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia, a causa di una perturbazione atlantica particolarmente attiva che interesserà in maniera marcata il Centro-Nord e le regioni tirreniche.

Sono attese piogge diffuse e temporali anche di forte intensità, con fenomeni localmente insistenti soprattutto tra Nord-Ovest, regioni centrali e versante tirrenico. Nel frattempo, proseguirà l’ondata di neve abbondante sulle Alpi occidentali, già colpite nelle ultime ore da accumuli importanti. Le precipitazioni nevose continueranno a interessare fortemente il Piemonte, con quota neve in calo fino in collina.

Alla luce dell’evoluzione prevista, l’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per fenomeni intensi, che riportiamo integralmente:

Avviso di fenomeni intensi – Aeronautica Militare

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 23/12/25.

Persistono fino alle prime ore di domani, mercoledì 24 dicembre 2025, venti di tramontana con raffiche fino a burrasca (62/74 km/h) sulla Liguria di Ponente.

Si prevedono inoltre: