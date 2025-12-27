Etna: si intensifica l’eruzione con forti esplosioni dal cratere di Nord-Est

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania ha diffuso in serata un nuovo aggiornamento sull’attività dell’Etna. Grazie al miglioramento delle condizioni meteo, la visibilità sull’area sommitale è aumentata e ha permesso un monitoraggio più chiaro dell’evoluzione del fenomeno eruttivo.

Intorno alle 18:48 del 27 dicembre si è registrata un’intensificazione dell’attività esplosiva al cratere di Nord-Est, dove si sono verificate esplosioni particolarmente forti che hanno generato lanci di materiale piroclastico grossolano. Ecco il comunicato dell’INGV:

“Al momento, l’attività al cratere di Nord-Est prosegue con esplosioni stromboliane sporadiche, alcune delle quali di notevole intensità. Parallelamente – rileva l’Ingv- si è osservata un’intensificazione dell’attività alla bocca situata sull’alto fianco del cratere Voragine, dalla quale viene alimentata una fontana di lava continua, alta alcune decine di metri. Prosegue, inoltre, l’alimentazione della colata lavica emessa da una bocca alla base orientale della Voragine, già segnalata in precedenza. Le immagini satellitari acquisite in mattinata hanno permesso di stimare una lunghezza della colata di circa 1,8 chilometri, con avanzamento in direzione est verso la Valle del Bove. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo una rapida diminuzione registrata nel comunicato precedente, si è mantenuta su valori elevati fino alle 18 e 45 circa. Successivamente si è verificato un nuovo e repentino incremento, durato fino alle 19 e 15 , seguito da un ritorno a livelli paragonabili a quelli precedenti”.

Dopo una fase di decremento associata alla diminuzione del tremore vulcanico, a partire dalle 18 e 48 la frequenza degli eventi infrasonici è tornata su valori molto elevati, con ampiezze in alcuni casi particolarmente intense. Tali eventi risultano localizzati principalmente in corrispondenza del cratere di Nord-Est e, in misura subordinata, alla Bocca Nuova. Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, l’analisi dei dati non evidenzia variazioni significative. L’aeroporto di Catania non ha inviato, al momento, comunicazioni su eventuali limitazioni dei voli.