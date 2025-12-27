Forte terremoto colpisce Taiwan: trema un’area densamente popolata

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 (stima preliminare) è stata registrata oggi nella regione di Taiwan alle 16:05 italiane (23:05 ora locale a Taiwan).

L’epicentro è stato localizzato in mare alle coordinate 24.655N – 122.082E, con una profondità di circa 68 km.

Il sisma è avvenuto a circa 63 km a sud-est di Keelung e 35 km a est di Yilan, zone densamente popolate nel nord-est dell’isola. La scossa è stata avvertita nettamente lungo la costa e nelle città vicine.

Al momento non si hanno ancora informazioni su danni o feriti, ma le autorità stanno valutando l’impatto e monitorando possibili repliche.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore