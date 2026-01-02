Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.5 fra Emilia Romagna e Toscana, dati in tempo reale

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 si è verificata alle ore 20:53:10 del 2 gennaio 2026 nel Centro-Nord Italia, con epicentro localizzato nei pressi di Verghereto (FC), nella regione Emilia-Romagna. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 9.6 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto fra le province di Forlì e Cesena, in Emilia Romagna, Arezzo e Firenze in Toscana. Non si segnalano danni.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.