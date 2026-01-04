Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.7 in Calabria, avvertita nettamente

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata alle ore 18:48:15 di oggi, 4 gennaio 2026, in Calabria, con epicentro nei pressi di San Nicola dell’Alto, in provincia di Crotone. Il sisma ha avuto un ipocentro a circa 31,9 chilometri di profondità.

Si è trattato dell’evento principale di una breve sequenza sismica: alle 18:52 e alle 18:53 sono infatti seguite due scosse di minore intensità, rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.3, localizzate nella stessa area.

La scossa più forte, quella di magnitudo 3.7, è stata avvertita distintamente in diverse zone della Calabria, in particolare nel Crotonese, mentre è stata percepita in modo più lieve anche nelle province di Cosenza e Catanzaro. Le successive repliche sono state avvertite solo localmente.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.