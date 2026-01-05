Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.8 nelle Marche nella notte, sequenza sismica in atto

Una sequenza sismica si è attivata nella notte nelle Marche, con una serie di scosse di terremoto di lieve e moderata entità. La scossa più importante è stata di magnitudo 3.8 e si è verificata alle ore 03:31:37 del 5 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Sant’Angelo in Pontano (MC), nell’entroterra marchigiano. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 23.6 km.

La scossa è stata avvertita distintamente, in modo particolare nelle Marche meridionali, nell’area compresa fra Macerata, Fermo, San Benedetto, Ascoli Piceno. Non risultano danni a cose o persone.

Dopo la scossa principale di magnitudo 3.8, la sequenza sismica è proseguita con varie repliche, tra cui due di Magnitudo uguale/maggiore a 3: una scossa alle 03:38:38 di M 3.1 e ipocentro a circa 21,2 km di profondità, una scossa alle 05:15:05 di M 3.0, con profondità di circa 22,2 km.

