Freddo artico sull’Italia: nevica fino in pianura in Emilia Romagna e Marche, maltempo al Sud

Una vasta ondata di freddo di matrice artica sta interessando gran parte dell’Europa e ha ormai inglobato anche l’Italia centro-settentrionale. L’ingresso della massa d’aria gelida, associato al transito di una bassa pressione sul bacino del Mediterraneo, sta dando origine a precipitazioni diffuse che in molte aree assumono carattere nevoso fino a quote molto basse e localmente in pianura.

Come previsto, i fiocchi stanno imbiancando l’Emilia-Romagna centro-orientale: la neve è scesa sul Ravennate, lungo le coste romagnole da Cesenatico a Rimini e Cattolica, ma anche in pianura tra Bolognese, Modenese e Ferrarese. A Bologna nevica in pieno centro, regalando uno scenario suggestivo tra strade e monumenti: per il momento si registra una semplice imbiancata, ma nei quartieri periferici e nelle zone collinari si contano già alcuni centimetri di accumulo.

Le nevicate stanno interessando anche le Marche settentrionali, con fiocchi fino alla bassa collina e a tratti in pianura. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà a coinvolgere queste zone, così come la Toscana interna e l’Umbria, dove sono attese ulteriori nevicate a bassa quota.

Gli accumuli più significativi sono attesi nell’entroterra marchigiano, in particolare tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona, dove alle quote collinari si potranno raggiungere anche 20–30 cm entro la serata.

Il maltempo coinvolge anche il Sud Italia, ma in questo caso sotto forma di piogge e temporali: qui persiste ancora un richiamo di aria più mite dai quadranti sud-occidentali, con temperature più elevate. Tuttavia, anche su queste regioni è atteso un deciso calo termico nella giornata di domani, che potrebbe estendere il clima invernale a tutto il Paese.

Vi lasciamo con alcune foto dalle località innevate di Emilia Romagna e Marche: