Meteo: altra irruzione fredda dal weekend con maltempo e neve a bassa quota al Centro-Sud

Nelle prossime ore assisteremo a un temporaneo riscaldamento, legato alla rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali. Il rialzo termico si farà avvertire nella giornata di domani, soprattutto in quota, ma sarà ben percepibile anche al Centro-Sud, dove i termometri potranno guadagnare diversi gradi. Venerdì 9 vedrà quindi condizioni più miti rispetto ai giorni precedenti, accompagnate però da un nuovo peggioramento sulle regioni tirreniche: piogge e rovesci torneranno a interessare Lazio, Campania, Calabria e localmente anche la Sardegna. Situazione diversa sul versante adriatico, dove il tempo risulterà generalmente migliore, mentre al Nord prevarrà una maggiore variabilità con anche spazi soleggiati.

Questo momentaneo miglioramento termico sarà però di breve durata. A partire da Sabato 10 gennaio, tornerà ad affluire aria più fredda di origine artica, destinata a far ripiombare rapidamente tutto il Paese in un contesto prettamente invernale. L’ingresso della massa d’aria fredda favorirà la formazione di un nuovo vortice ciclonico sui nostri mari, dando il via a una nuova fase di maltempo e portando un progressivo abbassamento delle temperature.

Il peggioramento colpirà in particolare il Centro-Sud, dove nel corso di Sabato sono attese precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, con possibili nubifragi sul basso Tirreno. Le regioni più coinvolte saranno Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo interno e Calabria. Sui rilievi tornerà anche la neve, con quota in calo fino a 500-600 metri al Centro, mentre al Sud le nevicate interesseranno quote più elevate. Nord e Toscana rimarranno invece ai margini del maltempo, con condizioni più stabili e anche ampie schiarite.

Non ci saranno soltanto piogge e neve: nel corso del weekend è previsto un deciso rinforzo dei venti. Il Maestrale soffierà con forza, con raffiche che potranno superare i 90 km/h, in particolare su Sardegna e Sicilia, dove il mare diverrà molto mosso o agitato e non si escludono mareggiate insidiose lungo le coste esposte.

Nella giornata di Domenica 11 il tempo tenderà a migliorare, ma il clima resterà freddo su tutto il Paese. Avremo una prevalenza di sole al Centro-Nord, mentre persisterà una certa instabilità su parte del Centro-Sud, con piogge previste sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e nevicate sui rilievi oltre gli 800-900 metri. Ulteriori precipitazioni arriveranno in giornata anche lungo il medio e basso Adriatico, a causa di un ulteriore impulso freddo in arrivo da est: in queste aree non si escludono fiocchi fino in collina, soprattutto tra Molise, Gargano, Subappennino dauno, specie tra pomeriggio e sera di Domenica.

Tra Domenica e Lunedì, di fatti, si farà sentire un contributo di aria fredda più continentale a causa dell’avvicinamento di una ampia massa gelida dai Balcani, che accentuerà ulteriormente il calo termico soprattutto sulle regioni adriatiche. La ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali acuirà inoltre la sensazione di freddo.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare l’evoluzione e valutare gli effetti più significativi di questo nuovo peggioramento invernale.