Gelicidio in atto in alcune zone del Nord: disagi e strade pericolose

Un sensibile riscaldamento in quota sta interessando in queste ore il Centro-Nord, determinando precipitazioni che in molte aree si presentano sotto forma di pioggia congelantesi. Al suolo, infatti, i valori termici restano ancora negativi dopo il gran freddo e le nevicate dei giorni scorsi, creando le condizioni ideali per il verificarsi del gelicidio.

Numerose segnalazioni arrivano da diverse zone del Settentrione. Il fenomeno risulta localmente intenso in Friuli Venezia Giulia, in particolare nell’area orientale del Carso, ma anche in Piemonte, soprattutto in Val di Susa, e in alcune località dell’Emilia-Romagna, dove la pioggia, cadendo su superfici gelide, si trasforma immediatamente in uno strato di ghiaccio trasparente.

In Piemonte la situazione ha già provocato pesanti conseguenze sulla viabilità: Sitaf ha disposto la chiusura temporanea dell’autostrada A32 Torino–Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Avigliana Ovest e Chianocco, proprio a causa del gelicidio e delle condizioni estremamente pericolose del manto stradale.

I disagi maggiori in questi casi riguardano infatti la circolazione stradale e gli spostamenti in auto: l’asfalto, ricoperto da una sottile pellicola di ghiaccio quasi invisibile, diventa estremamente scivoloso, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti anche a basse velocità.

Si raccomanda quindi la massima prudenza alla guida, l’uso di pneumatici invernali o catene da neve dove necessario e, se possibile, di limitare gli spostamenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Cos’è il gelicidio e come si forma

Il fenomeno del gelicidio (o pioggia congelantesi) accade quando a livello del suolo è presente uno strato di aria fredda, con temperatura inferiore a 0 °C, mentre in quota c’è uno strato d’aria più calda che consente la fusione completa della neve che cade dalle nubi. Le gocce sopraffuse raggiungono così lo strato d’aria prossimo al suolo con temperatura inferiore allo 0° ed entrando a contatto con una superficie, congelano immediatamente, formando uno strato di ghiaccio trasparente, liscio e molto scivoloso.