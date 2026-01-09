Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.4 a Gargnano (BS), avvertito nella zona del Lago di Garda

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata alle ore 15:28:55 di oggi 9 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Gargnano (BS), nella regione Lombardia, vicino al confine con Trentino Alto Adige e Veneto. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 10.2 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, in particolar modo nell’area del Lago di Garda, fra le province di Brescia, Verona e Trento. Non risultano danni a cose o persone.

Accedi alla pagina terremoti in tempo reale per rimanere sempre aggiornato sulle scosse che avvengono in Italia e nel Mondo.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.