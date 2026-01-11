Meteorite nei cieli della Puglia: spuntano diversi video che confermano il fenomeno. Ora possibile “caccia ai frammenti”

A distanza di ore dal forte boato avvertito in gran parte della Puglia nella serata di venerdì 10 gennaio, stanno emergendo video e immagini amatoriali che documentano il momento esatto del fenomeno luminoso osservato in cielo. Il materiale, condiviso in rete da cittadini e appassionati, rappresenta una conferma preziosa di quella che inizialmente era solo un’ipotesi basata su migliaia di testimonianze: si è trattato quasi certamente del passaggio di un oggetto di origine spaziale, molto probabilmente una grossa meteora (bolide), ma non si può escludere del tutto che si sia trattato anche di un residuo artificiale rientrato dall’orbita.

Le riprese mostrano un bagliore improvviso e intenso, associato a una luce verdastra, tipica delle esplosioni meteoriche in atmosfera. In diversi filmati si distingue inoltre un doppio lampo, con un primo bagliore più forte seguito, a distanza di pochi istanti, da una seconda emissione luminosa: una dinamica compatibile sia con la frammentazione di una meteora sia con la disintegrazione di un oggetto spaziale artificiale durante il rientro.

Boato potente e vibrazioni: immagini e video confermano i racconti

Subito dopo il bagliore, in alcuni video si percepisce chiaramente il boato intenso, avvertito su una vasta area della regione. Il rumore è stato descritto come particolarmente forte nel sud-est barese, soprattutto tra i paesi di Casamassima, Turi, Sammichele di Bari e comuni limitrofi, dove numerosi residenti hanno parlato perfino di finestre tremanti e vibrazioni all’interno delle abitazioni.

La combinazione di luce intensa, doppio bagliore e successivo boato esclude con certezza ipotesi come il terremoto (nessuna scossa registrata dai sismografi) e rende improbabile anche il boom supersonico, che non sarebbe accompagnato da un evidente fenomeno luminoso.

Ecco alcuni filmati diffusi sui social media:

(Primo video con audio)

Fonte: Casamassima Rep

Meteora o detrito spaziale? Cosa indicano i filmati

Il comportamento osservato nei video – bagliore molto intenso, colore verdastro, frammentazione e onda d’urto – è tipico dei bolidi meteorici, ossia meteore di grandi dimensioni che esplodono negli strati più densi dell’atmosfera.

Tuttavia, non è possibile escludere in modo assoluto che l’oggetto fosse un residuo artificiale di origine spaziale (ad esempio parti di un satellite o di uno stadio di razzo) rientrato in atmosfera. Anche questi oggetti, in fase di discesa, possono incendiarsi, frammentarsi e generare bagliori e boati, producendo un effetto visivo molto simile a quello di una meteora naturale.

Al momento, l’ipotesi meteorite resta la più probabile, ma solo eventuali analisi di traiettoria o il ritrovamento di frammenti potranno fornire una conferma definitiva.

Possibile caduta di frammenti: si apre la “caccia ai resti”

La presenza del forte bagliore e l’intensità del boato lasciano aperta un’ulteriore possibilità: una parte dell’oggetto potrebbe non essersi completamente disintegrata in atmosfera. Non è quindi escluso che frammenti possano essere caduti al suolo.

Secondo le prime ricostruzioni basate sulle testimonianze e sul materiale visivo, un’eventuale area di caduta potrebbe interessare zone di campagna dell’entroterra del sud-est barese, in particolare la zona vicino la Strada Comunale Le Reni, ma al momento non esistono conferme ufficiali di ritrovamenti.

Proprio grazie ai video e alle immagini ora disponibili, potrebbe prendere avvio una vera e propria “caccia ai frammenti”, che permetterebbe di stabilire con certezza se si tratti di meteorite naturale oppure di residuo spaziale artificiale.

Un evento raro e spettacolare

Qualunque sia la sua origine, quanto accaduto la sera del 10 gennaio rappresenta un evento raro, reso ancora più significativo dall’ampia documentazione visiva. Per pochi secondi il cielo pugliese è stato illuminato da un oggetto proveniente dallo spazio, lasciando dietro di sé il fascino di un fenomeno ancora in fase di studio.

Nei prossimi giorni eventuali nuovi filmati, analisi delle traiettorie o possibili ritrovamenti al suolo potranno fornire risposte definitive sulla natura dell’oggetto che ha sorvolato la Puglia.