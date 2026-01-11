Un forte boato e un bagliore spaventano la Puglia: migliaia di segnalazioni dal barese. Ecco cosa potrebbe essere stato.

Un forte boato è stato avvertito in gran parte della Puglia nella serata di venerdì 10 gennaio, poco prima delle 19. In poche decine di minuti sono arrivate migliaia di segnalazioni da ogni angolo della regione: dal Foggiano fino al Salento, ma in particolar modo da sud-est barese, specialmente la zona di Casamassima, Turi, Sammichele di Bari e i comuni limitrofi.

Molti residenti hanno riferito di aver sentito finestre tremare e vibrazioni all’interno delle abitazioni, mentre numerose persone hanno raccontato di aver anche osservato in cielo un bagliore improvviso, durato pochi secondi, di colore verdastro, tipico dei fenomeni di origine meteorica. Bagliore in parte “mascherato” dalla nuvolosità presente su gran parte della regione ieri sera.

Esclusa l’ipotesi terremoto

Le verifiche effettuate hanno permesso di escludere con certezza scosse di terremoto: i sismografi non hanno registrato alcun evento in corrispondenza dell’orario segnalato.

Scartata verosimilmente anche l’ipotesi di un boom supersonico: questo tipo di fenomeno, infatti, non produce bagliori luminosi e il rumore percepito dai testimoni è stato descritto come diverso dal classico “bang” secco tipico degli aerei che superano la barriera del suono.

Boato doppio e luce verde: indizi di un bolide

Le testimonianze raccolte parlano in diversi casi di un boato doppio, avvertito a distanza di pochi istanti, un dettaglio compatibile con la frammentazione di un corpo celeste nell’atmosfera. L’insieme degli elementi – bagliore, colore verdastro, durata brevissima e forte rumore – porta a una ricostruzione ormai considerata la più probabile: il passaggio di una grossa meteora (bolide) a bassa quota.

Un bolide è appunto una meteora particolarmente luminosa che, entrando nell’atmosfera terrestre ad altissima velocità, si “incendia” e può esplodere (a causa dell’intenso riscaldamento dovuto all’attrito e alla compressione dell’aria), generando onde di pressione capaci di produrre boati percepibili al suolo anche a notevole distanza.

Possibili frammenti al suolo? Al momento nessuna conferma

Secondo le ricostruzioni basate sulle segnalazioni, il corpo celeste avrebbe raggiunto una quota molto bassa, “sfondando” gli strati atmosferici e producendo un’onda d’urto tale da far tremare vetri e infissi. Non si può escludere che alcuni frammenti possano essere caduti al suolo o in mare, ma al momento non esistono conferme ufficiali di ritrovamenti.

Stabilire con precisione un’eventuale area di caduta risulta complesso: eventi di questo tipo avvengono in pochi secondi, spesso sopra zone molto estese, e senza strumenti dedicati è difficile ricostruire traiettoria e punto finale.

Un evento raro, ma naturale

Fenomeni come questo sono abbastanza rari ma del tutto naturali. Ogni giorno piccoli frammenti di materiale cosmico entrano nell’atmosfera terrestre, ma solo in pochi casi (quando le dimensioni sono più grandi) producono esplosioni luminose e sonore così evidenti da essere avvertite su vaste aree.

La serata del 10 gennaio resterà dunque impressa nella memoria di molti pugliesi: nessun terremoto, nessuna esplosione artificiale, ma con ogni probabilità la spettacolare caduta di una grossa meteora, che per pochi istanti ha illuminato il cielo e fatto tremare la terra.