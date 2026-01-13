Due scosse di terremoto in Romagna: avvertite fortemente a Ravenna e Forlì-Cesena

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Emilia-Romagna. Secondo i dati diffusi dall’INGV, il primo evento sismico si è verificato alle 09:28 con una magnitudo di 4.3, seguito a distanza di circa un minuto da una seconda scossa di magnitudo 4.1, registrata alle 09:29. L’ipocentro (profondità) è stimato attorno ai 22 km.

Entrambi i sismi hanno avuto epicentro in area romagnola, localizzato a circa 8 chilometri a est di Faenza, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La sequenza ravvicinata ha reso il fenomeno particolarmente percepibile dalla popolazione.

Il terremoto è stato avvertito in modo netto in gran parte della Romagna, in particolare nel Ravennate e nella provincia di Forlì-Cesena, le zone più vicine all’epicentro. Numerose segnalazioni sono arrivate anche dalle province di Rimini, Ferrara, fino a Bologna, Modena e Reggio Emilia. Molti cittadini hanno riferito di un movimento breve ma deciso, accompagnato in alcuni casi da un boato, soprattutto durante la prima scossa.

Al momento non si segnalano danni rilevanti a persone o strutture, ma le verifiche sono in corso. La doppia scossa, avvenuta a distanza di pochi secondi, ha destato preoccupazione tra i residenti, riportando l’attenzione sulla sismicità dell’area romagnola.