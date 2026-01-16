Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.3 a Sant’Angelo in Pontano (MC) nella regione Marche, dati in tempo reale

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 16:50:25 del 16 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Sant’Angelo in Pontano (MC), nella regione Marche. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 23.4 km.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione, in particolar modo fra le province di Macerata e Fermo, con tremori durati pochi secondi. Non si segnala alcun danno a cose o persone.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.