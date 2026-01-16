Sicilia: grossa frana a Niscemi, cede strada

Una frana di importanti dimensioni è avvenuta nelle scorse ore in Sicilia, nei pressi di Niscemi. La frana ha causato il cedimento di un tratto di strada, lungo la strada provinciale 12, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania, e dalla scorsa notte non è transitabile.

“C’è una frana lungo tutto il costone”, spiega il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Sono in atto i primi interventi di messa in sicurezza. C’è forte preoccupazione soprattutto tra i tanti agricoltori che rischiano di non poter raggiungere le loro proprietà. Nella zona, anni addietro, c’era già stata una prima frana. La Sp12 è un’arteria viaria di collegamento fondamentale per la zona di Niscemi, soprattutto per raggiungere Gela e la statale 117 bis verso Catania.