Pesante ondata di maltempo imminente al Sud e Isole: l’Aeronautica diffonde un primo avviso di fenomeni intensi

Una insidiosa ondata di maltempo è pronta a colpire il Sud e le Isole Maggiori, con un’intensificazione attesa da domani soprattutto tra lunedì e martedì, quando le condizioni meteo diventeranno fortemente perturbate. Alla base di questa fase critica vi è la formazione di un ciclone mediterraneo, destinato a influenzare per più giorni lo scenario meteo sull’area centrale del bacino del Mediterraneo.

Le piogge risulteranno diffuse e a tratti molto intense, con fenomeni che potrebbero assumere anche carattere eccezionale. Non si escludono temporali violenti, capaci di scaricare grandi quantitativi di pioggia in poche ore, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche. Ad accompagnare il peggioramento ci saranno venti molto forti, in rinforzo dai quadranti meridionali e orientali, e mareggiate significative lungo le coste esposte.

La situazione richiede un monitoraggio costante: gli enti preposti hanno già iniziato a diffondere le prime allerte, ma nelle prossime ore ne seguiranno probabilmente altre, in relazione all’evoluzione del vortice ciclonico. Le regioni più esposte a questa fase di maltempo saranno le Isole Maggiori e la Calabria, in particolare i settori ionici, dove non si escludono disagi alla viabilità, allagamenti e danni legati al vento e al mare agitato.

Di seguito l’avviso dell’Aeronautica Militare:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 17/01/26

In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry, si prevedono, dalla mattina di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico, e sulla Sicilia orientale.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sono inoltre previsti venti forti con raffiche di burrasca forte:

– da sud-est, dalla serata di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, su Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

– da nord, dalle prime ore di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, sulla Liguria centro-occidentale;

C.N.M.C.A.

Il quadro meteo resta quindi delicato e in rapida evoluzione: si raccomanda massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.