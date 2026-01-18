Allerta meteo: nubifragi e super mareggiate al Centro-Sud da domani, SCUOLE CHIUSE in numerosi comuni [Elenco in aggiornamento]

Da domani il Mediterraneo centrale sarà interessato dalla formazione di un vortice ciclonico che darà origine a una forte tempesta, con una giornata che si preannuncia molto difficile in particolar modo per le Isole Maggiori e la Calabria, interessate in pieno da questa perturbazione, specialmente i rispettivi settori ionici.

Il sistema depressionario richiamerà venti intensi, in alcuni casi tempestosi, accompagnati da piogge abbondanti e temporali di forte intensità, localmente persistenti. Non si escludono fenomeni violenti, con raffiche improvvise, nubifragi e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Situazione critica e primi provvedimenti

Alla luce delle previsioni, diversi Comuni stanno già adottando misure preventive, tra cui ordinanze di chiusura delle scuole. Si tratta solo delle prime decisioni, destinate con ogni probabilità ad aumentare nel corso delle prossime ore, soprattutto in Sicilia e Calabria, dove l’impatto del maltempo sarà più marcato.

Scuole chiuse: primo elenco (parziale)

Ecco alcuni dei Comuni che hanno già disposto la chiusura degli istituti scolastici:

SICILIA

Lipari (Messina) – scuole chiuse anche martedì 20

– scuole chiuse anche Capri Leone (Messina) – scuole chiuse anche martedì 20

– scuole chiuse anche Taormina (Messina)

Caronia (Messina)

Giardini-Naxos (Messina)

Monforte San Giorgio (Messina)

Mongiuffi Melia (Messina)

San Marco d’Alunzio (Messina)

Priolo Gargallo (Siracusa)

Scordia (Catania)

L’elenco è in continuo aggiornamento e potrebbe ampliarsi rapidamente con nuove ordinanze nelle prossime ore.

Raccomandazioni

Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari, seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali e della Protezione Civile, e adottare comportamenti prudenti soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, aree costiere e zone soggette ad allagamenti.

La situazione resta in evoluzione: ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve.