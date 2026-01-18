Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4 in Sicilia: paura nel messinese

Una scossa di terremoto di moderata intensità, magnitudo 4, si è verificata alle ore 14:54:15 del 18 gennaio 2026 in Sicilia, con epicentro localizzato nei pressi di Militello Rosmarino, in provincia di Messina. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 8.5 km.
In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, in particolar modo nel messinese tirrenico, ma tremori sono stati percepiti anche nelle province di Palermo, Enna, Catania. Non si registrano danni.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.