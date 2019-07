Meteo Italia : torna il caldo! Fino a 38°C al centro-nord!

Oggi, Sabato 20 Caldo e stabile su tutta Italia. Anticiclone africano in rinforzo sul Mediterraneo. Temperature fino a 33°C al nord, fino a 38°C in Sardegna! Domenica 21 Alta pressione africana sempre più forte sul Mediterraneo. Stabile su tutta Italia ad eccezione di isolati temporali sulle Alpi. Caldo in aumento, fino a 38°C sulla Sardegna, 33-35°C al nord.Qualche grado in meno sul lato adriatico e al sud. Lunedì 22 caldo africano al nord e regioni tirreniche, temperature fino a 38-39°C. Caldo più moderato sul versante adriatico e al sud con valori tra 29 e 34°C. Tempo stabile ovunque.

Tendenza a lungo termine Apice del caldo nel corso della prossima settimana al nord e regioni tirreniche. Caldo anche sull’Adriatico ma senza eccessi. Afa in aumento al nord e sulle coste. Prossimo week-end con forti temporali? Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti

