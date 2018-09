Allerta meteo estofex: emanato livello 1 per possibili alluvioni lampo

Allerta meteo Estofex – Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Venerdì 14 Settembre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza sull’Italia di una saccatura in quota di origine Nord Atlantica. Questa, dati i vivaci contrasti che genera, favorisce la formazione di moderati-forti temporali pomeridiani. L’allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “Level 1 areas are issued for S Italy, NE Italy mainly for flash floods.”

Ovvero: ” Il livello di allerta 1 è stato emanato per aree del Sud Italia e del Nord Est Italia, principalmente per eccessive precipitazioni temporalesche (nubifragi o flash floods) .” Le zone maggiormente interessate saranno quelle del Trentino, alto Veneto, Basilicata, Sicilia e Calabria. Attesa moderata instabilità anche lungo la catena appenninica ma senza coinvolgere i versanti adriatici. Maggiori informazioni verranno fornite in fase di Nowcasting. Consulta anche:



