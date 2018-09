Previsioni Meteo : prossima settimana inizia con più nubi e temporali?

Anticiclone africano ancorato sull’Italia. Possibili disturbi tra week-end e prossima settimana al centro-nord?

Previsioni meteo / Mentre in altre zone del mondo sono in atto veri e propri disastri naturali, come ad esempio l’uragano Florence negli USA e il tifone Mangkhut sulle Filippine, in Italia la situazione meteorologica è sicuramente monotona e stazionaria grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione sub-tropicale.

Questa cupola di alta pressione, che garantisce tempo stabile e caldo su gran parte d’Italia, ci accompagnerà almeno sino a gran parte della prossima settimana, quindi sino all’inizio della terza decade di settembre. Tuttavia vi è la possibilità che qualche disturbo via via più incisivo proveniente dall’Atlantico potrà farsi strada sul bordo settentrionale dell’anticiclone africano riuscendo a penetrare sin verso l’Italia.

In particolare ad inizio della prossima settimana, tra lunedi 17 e mercoledi 19, ipotizziamo l’arrivo di un fronte perturbato dalla Francia in grado di produrre una compatta nuvolosità sulle regioni del nord e del lato tirrenico centro-settentrionale ed inoltre anche un po’ di piogge e qualche temporale. Dunque è probabile un graduale lieve guasto del tempo su regioni come Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. Il tutto si svolgerà in un contesto piuttosto caldo con temperature tra i 25 e i 29°C sul centro-nord, mentre al sud e sull’Adriatico potremo ancora registrare agevolmente temperature sui 28/31°C.

Per una svolta definitiva, con l’arrivo del vero autunno, bisognerà aspettare probabilmente l’ultima settimana di settembre!







Articolo di Raffaele Laricchia

