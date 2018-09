Nubifragi in Emilia : vasti allagamenti e danni a Cento, nel ferrarese

Forti temporali al centro-nord, vasti allagamenti nel ferrarese. Le immagini da Cento.

Come previsto l’arrivo dell’aria più fresca alle alte quote sta determinando tanta instabilità sulla nostra penisola, segnatamente sulle regioni del centro-nord dove nelle ultime ore sono stati davvero numerosi gli acquazzoni e i temporali. L’aria fresca ha approfittato della presenza di umidità e calura al suolo per poter sviluppare temporali piuttosto forti, che hanno riservato danni e disagi.

Fortemente colpite tra pomeriggio e prime ore della sera le zone interne della Toscana, Emilia Romagna, zone interne del Veneto, Marche, Abruzzo, Umbria.

Un violento temporale si è abbattuto dopo le 16.00 sul ferrarese, coinvolgendo principalmente la zona di Cento dove sono caduti oltre 50 mm di pioggia in pochi minuti. Sulla cittadina si è abbattuto un forte downburst che ha scatenato venti fortissimi e forti piogge. Alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento forte, mentre numerose strade sono state allagate paralizzando la circolazione stradale.

Il tempo è in graduale miglioramento ora, ma domani avremo ancora molta instabilità.

Altro video da Cento (FE) :

Articolo di Raffaele Laricchia

