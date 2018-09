Allerta meteo Estofex: giornata temporalesca, possibili grandinate

Allerta meteo Estofex – Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Martedì 19 Settembre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza sull’Italia di una modesta saccatura in quota di origine Nord Atlantica. Questa, data la differenza termica tra suolo e quota, favorirà l’innesco di moderati-forti temporali pomeridiani su diverse zone del territorio nazionale. L’allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 1 was issued for Italy mainly for large hail and excessive rainfall.”

Ovvero: ” Il livello di allerta 1 è stato emanato per l’Italia per grandinate di grosse dimensioni e eccessive precipitazioni (nubifragi o flash floods) .” Le zone maggiormente interessate saranno quelle centrali: Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, e in maniera minore: Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dalla tarda serata possibili forti temporali anche al Nord Est e particolar modo su Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Maggiori informazioni verranno fornite in fase di Nowcasting. Consulta anche le nostre previsioni grafiche:







Articolo di Luca Mennella

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte