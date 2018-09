Meteo : aumenta l’instabilità, forti temporali oggi da nord a sud! Farà ancora caldo?

Alta pressione sempre più debole, forti temporali in giornata da nord a sud. Ma clima ancora caldo…

Meteo / L’alta pressione sub-tropicale che da almeno 10 giorni insiste sul Mediterraneo sta gradualmente perdendo colpi favorendo l’ingresso di aria più fresca, alle alte quote, da ovest in grado di innescare instabilità diffusa.

Proprio come avvenuto ieri, anche oggi avremo acquazzoni e temporali e quindi tempo decisamente variabile (come lo è già stamattina, osservando le immagini dal satellite), il tutto in un contesto abbastanza caldo per il periodo.

Ma andiamo a vedere il tempo nel dettaglio per la giornata di oggi, 18 settembre 2018 :

NORD – molte nubi già al mattino con isolati piovaschi. Nel pomeriggio sensibile aumento dell’instabilità su gran parte della pianura Padana e sui rilievi : saranno possibili rovesci e locali temporali, non molto intensi. Le aree maggiormente interessate saranno Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Qualche temporale possibile anche sui settori interni della Liguria, più stabile sulle coste. In serata migliora gradualmente ovunque. Temperature massime fino a 27-29°C.

CENTRO – instabilità in deciso aumento nel pomeriggio su gran parte delle zone interne. Possibilità di temporali anche molto forti su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Sulle coste fenomeni più deboli e isolati. Molte nubi e temporali anche in Sardegna! Migliora in serata. Temperature massime tra i 27 e i 30°C.

SUD – peggiora sul Meridione, prevalentemente sulle zone interne, nel corso del pomeriggio. Acquazzoni e temporali interesseranno le aree interne di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, risultando localmente molto forti. In serata generale miglioramento ad eccezione della Sicilia dove giungeranno altri acquazzoni e temporali. Temperature massime fino a 29-31°C.







Articolo di Raffaele Laricchia

