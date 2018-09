Previsioni Meteo : prima il ciclone sul Tirreno, poi prossima settimana fredda irruzione artica!

Clamorosi aggiornamenti per l’ultima parte di settembre. Prima il ciclone, poi freddo e maltempo di stampo artico!

Previsioni meteo / La monotonia meteorologica che ha contraddistinto la prima metà di settembre sarà totalmente spezzata nel corso dei prossimi giorni dato che ci apprestiamo a vivere una fase decisamente più dinamica e con tanti spunti di cui parlare.

Prima di tutto il possibile ciclone “simil tropicale” che potrebbe svilupparsi tra giovedi 20 e venerdi 21 tra Sardegna e Sicilia, nel mar Tirreno : questa perturbazione, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, risulterà abbastanza incisiva per le isole Maggiori dove non escludiamo anche alluvioni lampo. Questo ciclone potrebbe evolversi in un TLC (tempesta simil tropicale) e scateare anche venti intensi tra Sardegna meridionale e Sicilia centro-occidentale, ma al momento l’ipotesi non è ancora confermata. Tuttavia, indipendentemente dalla sua “evoluzione”, il maltempo quasi sicuramente ci sarà e sarà relativamente intenso sulle isole Maggiori tra domani e venerdi! Sul resto del sud avremo solo isolati temporali sparsi, mentre man mano che ci spostiamo verso nord il tempo sarà sempre più stabile.

In tutto questo continuerà a fare caldo per il periodo, con temperature tra i 26 e i 30°C da nord a sud. Caldo che ci accompagnerà almeno fino a sabato!

COLPO DI SCENA LA PROSSIMA SETTIMANA!





Avevamo già accennato nei giorni scorsi ad un possibile cambiamento nella terza decade di settembre e a quanto parte le ipotesi stanno via via trovando riscontri positivi nelle elaborazioni a medio-lungo termine.

A partire da domenica 23 ma soprattutto da lunedi 24 potremmo assistere ad un’ondata di maltempo di chiaro stampo tardo autunnale!

Trattasi di un’intensa perturbazione di origine artica, carica di aria fredda per il periodo, che dal nord Europa rischia di fiondarsi sull’Italia apportando un calo davvero sensibile delle temperature (anche di oltre 15/17°C), venti forti e freddi e maltempo diffuso.

Si tratta sicuramente di uno scenario estremo ma l’ipotesi è vagliata da numerosi modelli matematici e considerando le attuali condizioni presenti tra Atlantico ed Europa non è assolutamente infondata.

Questa perturbazione potrebbe porre fine definitivamente all’estate e traghettarci direttamente nel cuore dell’autunno soprattutto a livello termico. Naturalmente ci saranno ancora cambiamenti data la distanza temporale, ma la fine dell’estate possiamo confermare che è sempre più vicina!



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte