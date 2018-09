Meteo : insiste il ciclone sul Tirreno : ancora piogge e forti temporali oggi – FOCUS

Insiste il ciclone sub-tropicale tra Sardegna e Sicilia. Ancora temporali e piogge oggi al centro-sud.

Meteo / Il vortice ciclonico dalle caratteristiche sub-tropicali che ieri ha preso vita nel cuore del mar Tirreno continua a roteare su se stesso e ad auto-alimentarsi grazie al calore fornito dal Mediterraneo, proprio come un sistema tropicale. Evidente anche stamattina il vortice dal satellite, che mantiene ben saldo il proprio “occhio” in mare aperto. Attorno all’occhio ruotano nubi e temporali che coinvolgono principalmente Sicilia e Sardegna.

Nelle ultime ore il ciclone si è spostato verso il Canale di Sardegna e quindi spostando l’attenzione ulteriormente verso sud : anche oggi apporterà nubi, rovesci e temporali a tratti molto forti sulle estreme regioni meridionali e le isole, mentre man mano che ci spostiamo verso nord la situazione andrà gradualmente migliorando. Ma vediamo nel dettaglio il tempo per oggi 21 settembre 2018:

NORD – giornata decisamente stabile e soleggiata. Qualche annuvolamento pomeridiano con rare e sporadiche piogge sulle Alpi. Clima caldo con temperature fino a 28/30°C in pianura Padana.

CENTRO – mattinata stabile ovunque, nel pomeriggio possibilità di acquazzoni e temporali su zone interne di Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana meridionale e anche nel Lazio (su quest’ultima sino a ridosso delle coste, area di Roma compresa). Migliora in serata. Clima caldo con temperature massime tra i 26 e i 30°C.

SUD e ISOLE – piogge e temporali si concentreranno su Sardegna meridionale e sud-orientale e anche sulla Sicilia centro-occidentale (per gran parte della giornata) a causa della presenza del ciclone in mare. Attenzione nel cagliaritano orientale, nel trapanese e nel palermitano dove non escludiamo piogge persistenti e di forte entità. Migliora sulla Sardegna settentrionale sin verso il nuorese.

Temporali attesi anche sul resto della Sicilia, specie nelle ore pomeridiane. Acquazzoni e temporali sparsi anche sulle zone interne della Calabria, Basilicata, Calabria e Puglia (dal Salento sin verso le Murge e Subappennino Dauno). Temperature massime comprese tra i 25 e i 29°C.







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte