Meteo Protezione Civile domani: veloce perturbazione sul nord-est, migliora al centro-sud

Condizioni meteo in miglioramento grazie all’aumento della pressione domani sull’Italia centro-meridionale (residua instabilità fra Sicilia e Calabria). Peggiorerà invece al nord-est, con piogge e temporali determinati da una veloce perturbazione che sfiorerà l’Italia.

Previsioni meteo Sabato 22 Settembre 2018

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie nella prima parte della giornata, sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori di pianura e pedemontani;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori prealpini e di pianura della Lombardia orientale, su Veneto e Trentino Alto Adige, nelle primissime ore a carattere residuo anche sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, in trasferimento nel pomeriggio sull’Emilia Romagna e in serata sulle Marche settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su alto Veneto, Alto Adige e coste romagnole;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolati rovesci o temporali, a evoluzione diurna, sui rilievi dell’Abruzzo orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Sardegna e Sicilia, in locale sensibile diminuzione sul Friuli Venezia Giulia.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, specie sui settori occidentali e settentrionali dell’isola; tendenti a forti nord-orientali sulle zone costiere dell’alto Adriatico, con raffiche di burrasca sul triestino e a forti nord-occidentali sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio; tendente a molto mosso in serata l’Adriatico settentrionale.







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte