Meteo : domani 23 settembre l’equinozio d’Autunno! Ma sarà piena estate – PREVISIONI

Ultime ore di caldo africano sull’Italia. Si avvicina la rinfrescata! Inizia l’autunno tra poche ore…

Meteo / Proprio ieri vi parlavano dell’arrivo di una vasta massa d’aria fresca di origine artica sull’Europa centro-settentrionale ed è proprio quella che in queste ore sta lambendo il Friuli Venezia Giulia dove ha causato un crollo delle temperature sin verso i 16/18°C. Purtroppo questa perturbazione fresca non sta coinvolgendo il resto della penisola, dove continua a fare caldo.

E la situazione non sarà tanto diversa nemmeno domani! L’aria calda che da settimane staziona sul Mediterraneo continuerà a farsi sentire specie sulle coste e in pianura Padana dove è elevato il tasso d’umidità che fa accrescere l’afa. La giornata di domenica, 23 settembre 2018, sarà infatti pienamente estiva su quasi tutta Italia ad eccezione del Friuli Venezia Giulia dove i valori termici saranno più consoni col periodo.

Raffaele Laricchia per il meteo di domani! se non vedi il video, clicca qui >>

Le temperature massime, domani, potranno raggiungere agevolmente i 30/32°C su basso Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia e zone interne della Sicilia. Altrove temperature tra i 27 e i 30°C. Inoltre al mattino i venti saranno deboli o assenti, mentre solo dal tardo pomeriggio inizieranno ad intensificarsi dai quadranti sud-occidentali (per poche ore). Questo momentaneo vento di libeccio sarà poi sostituito, nella notte tra domani e lunedi, dalla Bora che sferzerà l’alto Adriatico e scenderà via via di latitudine ad inizio settimana apportando un calo sensibile della temperatura!

DOMANI INIZIA L’AUTUNNO!

Domani sarà il primo giorno d’Autunno, sebbene quest’ultimo ritarderà di 24/36 ore dal punto di vista delle temperature!

Esattamente nella notte di domenica 23 settembre, alle 03.54 italiane, i raggi solari cadranno in maniera perpendicolare all’equatore e divideranno la Terra esattamente in due parti uguali : insomma ci sarà l’equinozio d’autunno! Domani avremo le classiche 12 ore di luce e 12 ore di buio, dopodichè l’oscurità della notte inizierà a prendere il sopravvento col passare dei giorni sino al Solstizio d’Inverno.







Articolo di Raffaele Laricchia

