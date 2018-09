Meteo Protezione Civile: il bollettino per domani, Domenica 23 Settembre

Giornata stabile quella di domani, grazie alla presenza dell’alta pressione. Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 23 Settembre 2018

Precipitazioni: isolati rovesci o temporali, a prevalente evoluzione diurna, sui rilievi alpini centro-orientali e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sui settori alpini orientali.

Venti: inizialmente forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sardegna, in attenuazione; tendenti a forti occidentali dalla serata sulle Bocche di Bonifacio e sulla Sardegna meridionale.

Mari: inizialmente molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi dalla serata i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.



Articolo di Francesco Ladisa



